El propietario y presidente de la SADP que rige los destinos de Unión Española, Jorge Segovia, utilizó su cuenta en la red social X para fijar su postura frente a la controversia que rodea al club hispano, entregando una declaración de cuatro puntos en la que responsabilizó directamente a la corporación por el cambio de nombre del Estadio Santa Laura.

Al iniciar su descargo, el empresario español abordó el plano futbolístico y admitió su frustración por la campaña del equipo. "Hemos hecho todo lo posible para tener un mejor resultado deportivo este año. No se ha dado, y soy el primer decepcionado por ello. El fútbol nunca es predecible", expresó.

En el segundo punto, Segovia se refirió de lleno a la polémica por la denominación del recinto, desligando a su administración del cambio y apuntando hacia la otra institución vinculada al club.

"La corporación es la única culpable del cambio de nombre del Estadio. Ellos registraron sin previo aviso la marca 'Santa Laura' a su favor, y por tanto no podemos usarlo", aseguró el timonel, emplazando a quienes deseen reclamar a dirigirse directamente a dicha entidad.

Asimismo, el presidente de la SADP hispana lanzó duros cuestionamientos contra el timonel de la Corporación, Cristián Vizcaya Jaramillo, por su vínculo dirigencial con otra institución del país.

"El presidente de la corporación, Sr. Cristián Vizcaya Jaramillo es a la vez propietario y presidente del Club Transandino de los Andes. Me parece de una incongruencia absoluta por parte de este individuo decir que es hincha de Unión Española y a la vez ser presidente de otro equipo", fustigó.

Por último, Segovia cerró su publicación con una categórica advertencia ante eventuales presiones en medio de la crisis institucional: "Aquellos que piensen que con amenazas o actos de fuerza van a condicionar nuestras decisiones pueden perder toda esperanza. Cada acción indebida será denunciada y perseguida por la justicia".