Unión Española comunicó una renuncia en medio de su mal momento deportivo

Unión Española informó este lunes que Luis Pavez Contreras renunció a su cargo como gerente deportivo, en medio del mal momento que vive el cuadro hispano en el Ascenso.

"El club quiere expresar un especial y sincero reconocimiento a Luis por el importante trabajo desarrollado durante los últimos años, período en el que demostró permanentemente su compromiso, profesionalismo y profunda identificación con Unión Española", publicó el equipo en redes sociales.

Además, Unión precisó que "Luis realizó una labor caracterizada por su dedicación, cercanía con el plantel y permanente disposición para trabajar por el bienestar y desarrollo deportivo de la institución, aportando su experiencia y conocimiento del fútbol en momentos especialmente relevantes para el club".

La renuncia de Pavez se da en el marco de los irregulares resultados que tiene el equipo hispano, que está en la novena posición en la Liga de Ascenso, fuera de los puestos de liguilla.

El próximo partido será el lunes 12 de octubre ante Deportes Iquique en el Tierra de Campeones, por la fecha 27 del Ascenso.