Unión Española oficializó este viernes el regreso de César Bravo como entrenador del primer equipo para afrontar la temporada 2027, en la que tendrá la misión de conseguir el retorno del conjunto de Independencia a Primera División.

El estratega asumirá en reemplazo de Ronald Fuentes, cuya salida fue anunciada el jueves por la institución, e iniciará un nuevo ciclo en el club que ya dirigió durante las temporadas 2021 y 2022, período en el que consiguió la clasificación a competencias internacionales.

"Conocedor de nuestra institución, Bravo fue técnico y jefe técnico de la Cantera Hispana y ya dirigió al Primer Equipo durante 2021 y 2022, etapa en la que logró llevar nuevamente a Unión Española a la escena internacional", destacó el club mediante sus redes sociales.

El cuerpo técnico de Bravo estará integrado por Juan Paulo Toro como ayudante técnico, Rodrigo Melgarejo como preparador físico y Robert Prieto como preparador de arqueros, todos con pasado en la institución.

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