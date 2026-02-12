Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Unión Española presentó a Andrés Vilches como su nuevo refuerzo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero nacional se convirtió en la séptima incorporación de los "Hispanos":

Unión Española presentó este jueves, a través de sus redes sociales, al delantero chileno Andrés Vilches como su nuevo refuerzo. De esta forma, se convirtió en la séptima incorporación del conjunto hispano para la Liga de Ascenso 2026.

El atacante nacional llega como agente libre a los "Hispanos", tras su último paso por Cobresal en la temporada 2025, donde disputó 24 partidos, sin marcar goles y repartiendo 2 asistencias.

Vilches cuenta con amplia experiencia en varios clubes chilenos, como Huachipato, Barnechea, Deportes Valdivia, Colo Colo, Universidad Católica, Unión La Calera, Palestino, Ñublense y Santiago Wanderers.

Con este incorporación, el delantero nacional se une a los nombres ya presentados: Julio Fierro, Martín Ormeño, Mitchell Wassene, William Machado, Patricio Rubio y Ulises Ojeda.

En portada