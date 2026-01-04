Vecchio en su regreso a Unión Española: Tomo este desafío como el más importante de mi vida

El retorno de Emiliano Vecchio a Unión Española ya es una realidad y el propio jugador se encargó de dimensionar lo que significa este nuevo ciclo en Plaza Chacabuco. En sus primeras declaraciones al medio oficial del club, el mediocampista no ocultó su emoción y catalogó esta etapa con la máxima relevancia posible.

"Tengo la sensación de que no me fui, que fue un impasse. Lamentablemente no se dio poder quedarme el año pasado, pero siempre mi corazón estuvo acá", confesó el volante, quien vuelve al club tras una temporada fuera.

El argentino reconoció que viene de un periodo de poca actividad, pero se mostró decidido a recuperar su mejor forma física y futbolística. "Estuve un tiempito parado, pero voy a usar esta pretemporada para ponerme mucho mejor que el 2024. Entender que es un desafío súper importante, lo tomo como el desafío más importante de mi vida", sentenció con convicción.

Un factor clave en su decisión fue la presencia de Gonzalo Villagra en la banca, con quien ya compartió camarín en el pasado. "Con el aliciente también que nuestro entrenador fue mi capitán y lo conozco muy bien. Entonces el compromiso es totalmente absoluto y ya quiero empezar a jugar", agregó.

Finalmente, Vecchio envió un mensaje a los fanáticos hispanos, destacando el cariño mutuo que existe. "La gente de Unión qué decir... es mi casa, gente que me quiere, me valora, me respeta. El 2024 hicimos una gran campaña, estuvimos a un punto de entrar a Libertadores. Es mi casa", cerró.