Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.1°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

[VIDEO] A su estilo: Vecchio firmó el contrato con Unión Española en la playa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "10" tendrá su tercer paso por los "rojos"

[VIDEO] A su estilo: Vecchio firmó el contrato con Unión Española en la playa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Emiliano Vecchio aprovechó sus vacaciones en Brasil para concretar la firma de su contrato con Unión Española para la temporada 2026.

A su estilo, el trasandino leyó el contrato en la playa, aprovechando sus últimos días de vacaciones antes de integrarse a los trabajos del equipo, según publicó su pareja en su cuenta oficial de Instagram, @soylamaladelcuento.

De este modo, Vecchio selló el fichaje para vivir su tercera estadía en el elenco de Independencia, que espera la resolución de la ANFP sobre su reclamo que busca evitar el descenso.

Revisa el momento a continuación:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada