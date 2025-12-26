[VIDEO] A su estilo: Vecchio firmó el contrato con Unión Española en la playa

Emiliano Vecchio aprovechó sus vacaciones en Brasil para concretar la firma de su contrato con Unión Española para la temporada 2026.

A su estilo, el trasandino leyó el contrato en la playa, aprovechando sus últimos días de vacaciones antes de integrarse a los trabajos del equipo, según publicó su pareja en su cuenta oficial de Instagram, @soylamaladelcuento.

De este modo, Vecchio selló el fichaje para vivir su tercera estadía en el elenco de Independencia, que espera la resolución de la ANFP sobre su reclamo que busca evitar el descenso.

