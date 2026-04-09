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Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión La Calera

La Calera actualizó estado de salud de Javier Saldías tras complicada situación médica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club "cementero" emitió un comunicado oficial detallando que el futbolista ya se encuentra en su domicilio continuando con su recuperación, luego de recibir el tratamiento adecuado para su afección.

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El club Unión La Calera entregó este jueves una alentadora noticia respecto al estado de salud de su jugador Javier Saldías, confirmando que el futbolista ya fue dado de alta y se encuentra en su hogar continuando con su proceso de recuperación.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la institución "cementera" detalló la situación médica del deportista.

"El futbolista Javier Saldías sufrió un tromboembolismo pulmonar y luego de haber recibido su debido tratamiento en todo momento, el jugador ya se encuentra hace unos días en su hogar continuando con su respectiva recuperación", indicó el escrito.

La escuadra de la Región de Valparaíso aseguró que no han dejado solo al jugador en este difícil proceso. "Junto al área médica del club, hemos estado monitoreando y acompañando a Javier en cada fase de su recuperación, manteniendo plena atención en las mejorías que ha presentado", agregaron desde el elenco rojo.

Para finalizar su mensaje, el club quiso expresar su apoyo público al joven talento en este complejo momento personal: "Desde nuestra institución, le enviamos al jugador todas nuestras fuerzas y los mayores deseos de recuperación en este momento de salud que atraviesa".

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