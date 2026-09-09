La Calera oficializó la salida de Martín Cicotello en plena lucha por evitar el descenso

Unión La Calera oficializó este miércoles la salida del entrenador argentino Martín Cicotello, quien dejó la banca del cuadro "cementero" en medio del delicado escenario deportivo que tiene al club como colista de la Liga de Primera.

A través de un comunicado, la institución informó que "el vínculo que mantenía con el entrenador Martín Cicotello ha finalizado anticipadamente luego de un mutuo acuerdo entre ambas partes para su salida".

La decisión se produjo después de la derrota por 2-1 frente a O'Higgins en Rancagua, resultado que dejó a La Calera en el último puesto con 14 puntos y extendió a 11 partidos su racha sin victorias en Primera División. Los "cementeros" no ganan hace 139 días y quedaron a siete unidades de Cobresal, penúltimo de la clasificación.

La institución además permanece a la espera de una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), organismo al que recurrió para intentar recuperar los seis puntos que le fueron descontados por la alineación indebida de seis futbolistas extranjeros en los partidos frente a Everton y Cobresal.

El último encuentro de Cicotello en el cargo también estuvo marcado por un problema de salud. Después de participar en la conferencia de prensa tras la caída ante O'Higgins, el técnico sufrió una descompensación en el camarín del Estadio El Teniente y debió abandonar el recinto en ambulancia para ser trasladado a un centro asistencial.

"El club desea agradecerle a Martín y a todo su equipo el profundo profesionalismo entregado durante su estadía en el club, deseándole de esta manera el mayor de los éxitos en los siguientes pasos que tome para su carrera profesional", expresó Unión La Calera en su despedida.

El elenco "cementero" deberá encontrar un nuevo cuerpo técnico para afrontar la recta final de su lucha por mantenerse en Primera División.