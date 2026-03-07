Unión La Calera anunció apelación tras resta de puntos: "De ser necesario hasta el TAS"

Por medio de un comunicado, Unión La Calera confirmó que agotará instancias de apelación tras la resta de seis puntos dictada por la Primera Sala de la ANFP ante la denuncia de Everton y Cobresal por la alineación del argentino Axel Encinas en las dos primeras fechas del torneo.

Los "cementeros", cuya interpretación de las bases apunta a que la inclusión de Encinas no le hizo superar el límite de extranjero en los mencionados partidos debido a su inscripción como juvenil en las últimas dos campañas, consideraron el fallo "injusto y contrario a la normativa".

El club dijo cumplir con todas las reglas y "presentará la apelación respectiva ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina y de ser necesario ante el TAS".

"Aprovechamos de reafirmar nuestro total compromiso con el juego limpio, el respeto institucional y la obtención de resultados en el campo de juego", cerró el elenco de la región de Valparaíso.