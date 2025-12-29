Unión La Calera anunció la contratación de Matías Campos López

- Revisa todas las movidas en el Especial de fichajes de Cooperativa.cl.

Unión La Calera anunció la contratación del delantero Matías Campos López, segundo refuerzo del equipo de cara a la temporada 2026.

El ariete nacional de 34 años llega a los "cementeros" luego de su paso por Everton.

La Calera será el undécimo club en la carrera del jugador, quien tuvo pasos por Audax Italiano, Iberia, San Luis, Unión San Felipe, Deportes Temuco, Rangers, San Marcos de Arica, Palestino, Universidad de Chile y Everton.

De este modo, el jugador, que marcó dos goles en 28 partidos durante 2025, es el segundo refuerzo de los caleranos luego de que durante la jornada anunciaran la llegada del portero Nicolás Avellaneda.