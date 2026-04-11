"Voy a volver más fuerte": El mensaje de Javier Saldías tras su infarto pulmonar

Javier Saldías, lateral de Unión La Calera, utilizó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje luego del tromboembolismo pulmonar que sufrió y requirió atención médica de emergencia, además un periodo de baja para la recuperación correspondiente.

A través de una carta en su cuenta de Instagram, el futbolista relató que el pasado 24 de marzo, "durante mi último partido contra la Universidad de Chile comencé a sentirme mal, con una sensación de falta de aire y una sintomatología que fue aumentando".

"En el momento no dimensioné completamente lo que estaba ocurriendo, pero con el correr de los días los síntomas empeoraron", añadió. Posteriormente, acudió a Urgencias en una clínica para realizarse exámenes.

A diferencia del parte médico de Unión La Calera, Saldías sí optó por exponer que su tromboembolismo pulmonar "me llevó a un infarto pulmonar y me derivó de urgencia a la UCI, ya que esto requería de inmediato tratamiento".

"Estaré un tiempo fuera de las canchas. Ha sido un proceso difícil, especialmente por lo inesperado y grave de la situación, pero también ha sido una instancia para aprender a escuchar mi cuerpo y priorizar mi salud", añadió.

"Afortunadamente estoy en buenas manos, siguiendo todas las indicaciones médicas y enfocado completamente en mi recuperación. Sé que esto es parte del camino y, aunque hoy toca parar, tengo claro que voy a volver más fuerte", continuó el carrilero de 24 años.

Finalmente, Javier Saldías agradeció a su familia, pareja, amigos, representante, Unión La Calera y su club formador Universidad de Concepción, al Sifup y los hinchas, apuntando que "nos volveremos a ver pronto en la cancha".