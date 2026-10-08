Agustín Farías apuntó al calendario de la UC: "Se hace largo jugar dos partidos al mes"

Tras la sorpresiva eliminación en octavos de final de la Copa Chile a manos de Unión La Calera, Universidad Católica quedó con la Liga de Primera como su único frente en el cierre de la temporada, y en ese escenario, y luego de dos semanas de inactividad por el receso de Fiestas Patrias y la fecha FIFA, el mediocampista Agustín Farías cuestionó el fixture del fútbol chileno.

En la antesala del cruce de este sábado frente a Audax Italiano, el volante de contención reconoció lo complejo que resulta mantener el ritmo competitivo con un calendario tan espaciado.

"Se hace largo jugar dos partidos en un mes, donde veníamos acostumbrados de jugar cada tres o cuatro días. Se hace largo, pero fue lo que tocó. Nosotros estábamos felices de poder seguir compitiendo cada tres días, hace que el grupo esté pendiente a lo que el profe quiere", comenzó señalando el argentino naturalizado chileno.

Pese a ello, Farías remarcó que el foco del equipo de la franja está puesto exclusivamente en la lucha palmo a palmo que sostienen con Universidad de Chile por quedarse con el cupo de Chile 2 para la fase de grupos del certamen continental.

"Hoy estamos enfocados en lo que es Chile 2, que nos permite jugar Copa Libertadores. Creemos que tenemos un plantel bastante amplio donde ese es el único objetivo. Se ha hecho un gran esfuerzo de todo el plantel y merecemos poder conseguir ese logro", complementó.

Finalmente, el experimentado mediocampista valoró lo mostrado a nivel internacional durante el año y confía en repetir la presencia en 2025: "El ruido que hicimos este año fue gran parte por lo que hicimos en esta copa, esperamos que el próximo año Católica pueda estar compitiendo de vuelta".

Universidad Católica volverá a la acción este sábado a las 20:00 horas, cuando enfrente a Audax Italiano en el Claro Arena.