Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Arbitro Fernando Véjar informó que Daniel Garnero les gritó: "Son un desastre"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico de la UC vio la roja al final del encuentro en Chillán.

Arbitro Fernando Véjar informó que Daniel Garnero les gritó:
Pese a la victoria por 2-1 ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por el cierre de la quinta fecha de la Liga de Primera en Universidad Católica están inquietos por su técnico Daniel Garnero.

Es que el técnico del cuadro cruzado arriesga recibir una dura sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, debido a la expulsión que sufrió en el duelo ante los "Diablos Rojos".

El técnico argentino manifestó toda su molestia al cuerpo arbitral tras el cotejo, tal como lo consignó el juez Fernando Véjar en el informe que dio a conocer.

"Conducta inadecuada dentro del banco: finalizado el partido se dirige al cuarto árbitro haciendo un gesto de desaprobación con sus manos y diciendo a viva voz: 'son un desastre'", detalló el réferi en el documento.

De esta manera, Garnero tendrá que declarar ante el Tribunal de Disciplina, que sesiona cada martes, para apelar a la tarjeta roja, aunque también arriesga más de una fecha de suspensión.

