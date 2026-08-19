Buljubasich arremetió ante las críticas: "Trabajo, soy responsable, no le robo plata a nadie"

José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, se presentó ante los medios en la zona mixta del Claro Arena tras la amarga eliminación de Universidad Católica ante Estudiantes en la Copa Libertadores y enfrentó las críticas por la falta de incorporaciones.

"Se sumaron varias cosas como la falta de algún refuerzo y las lesiones. (...) Cada uno puede elegir, se perdió solo porque no trajimos refuerzos o podemos decir que fue por un cúmulo de situaciones que dejaron al equipo diezmado", comenzó mencionando.

Sobre la molestia de los fanáticos por el presupuesto, Buljubasich fue enfático en desmentir las cifras: "Me hago responsable. Acá no había 6 millones de dólares para traer jugadores. Eso no fue verdad, se instaló, los hinchas se quedan con eso".

"En realidad, el directorio lo que hizo fue que el millón más o menos que quedaba, u 800 mil que quedaba, lo destinó a traer jugadores. (...) para evitar que te digan 'no trajiste nada', traes a alguien. Y eso es un error", reveló.

Consultado por si puso su cargo a disposición ante la situación, el exportero lo descartó: "No he puesto mi cargo a disposición. Desde julio de 2010 hasta ahora mis números son muy buenos, con siete títulos nacionales, cuatro Supercopas y una Copa Chile".

"Trabajo, soy responsable, no le robo plata a nadie. Me han faltado mucho el respeto. A veces dicen que uno no trabaja... A uno le llega todo y eso no corresponde", remató.