Buljubasich cerró su paso por Universidad Católica: "El balance es positivo y está a la vista"

Tras oficializarse su salida de la gerencia deportiva de Universidad Católica luego de más de 16 años en el cargo, José María Buljubasich ofreció una sentida conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo e hizo un positivo balance de su paso por la institución, donde valoró los logros obtenidos y dejó un mensaje de respaldo hacia el nuevo ciclo del club.

"El balance es positivo, es algo que está a la vista. Haber participado del 50 por ciento de los títulos ganados (en la historia del club) y haber ayudado a jugadores a llegar al primer equipo y consolidarse es algo que pudimos lograr", destacó.

En esa misma línea, remarcó que el legado va más allá de las copas: "Pero más allá de los títulos, es la relación con la gente que está acá, el profesionalismo, la humildad y el buen ambiente que uno intenta generar con sus trabajadores. Yo era jugador y tomé un cargo de gerencia sin saber si tenía todas las competencias. Los títulos son importantes, pero la cantidad de mensajes que recibí es importantísima", expresó.

Respecto a las críticas y los momentos difíciles vividos en el último tiempo, sobre todo en torno a la eliminación de Copa Libertadores y a la falta de fichajes en el último mercado invernal, Buljubasich reconoció la exigencia de la parcialidad cruzada.

"El hincha tiene derecho a manifestarse. Siendo bien honesto, sufrimos más por las bajas de nuestro plantel que por la falta de refuerzos. Con el plantel completo ganamos la fase de grupos, y seguramente la gente se creó una expectativa que no pudimos cumplir. Eso responde a una realidad, no a una falta de ambición, porque al partido de ida con Estudiantes llegamos con chances de pasar", explicó.

Los agradecimientos del "Tati"

En su adiós, el exguardameta tuvo palabras de agradecimiento para los distintos directores y presidentes que confiaron en su labor: "Es un día de emociones. Agradecer a Matías (Claro) por el tiempo que trabajamos juntos, no solo como presidente, sino como director. Entiendo que los clubes deben tomar decisiones, las acepto y me parece bien".

Además, sumó a su lista de gratitud a Jaime Estévez, Felipe Gacitúa, Luis Larraín, Jorge Garcés, la familia Del Río y Juan Tagle, con quienes lideró la época más exitosa en la historia de la UC.

Para cerrar, Buljubasich reafirmó su cariño por la "Franja" y pidió a la fanaticada respaldar a la directiva entrante:

"No nací en Chile y por eso no soy de Católica de chico, pero soy hincha de este club. Me han tratado muy bien desde que llegué como jugador. Traté de darle siempre lo mejor con profesionalismo y honestidad; dejé todo lo que pude, con errores y aciertos", manifestó.

"Hoy que me toca salir, y en esta nueva etapa ya viendo desde afuera, ojalá el mensaje llegue a los hinchas: somos el mejor club de Chile y de los mejores de Sudamérica. Me tocó participar de la parte más ganadora y eso es un orgullo. Desde afuera, le pido a los hinchas que apoyen al club, a Matías, al directorio y a todos los que trabajan acá", concluyó.