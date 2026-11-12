Canal argentino confundió a la UC y la U en entrevista a Ariel Holan

Nuevamente Universidad Católica fue víctima de una confusión en el extranjero, esta por parte del canal argentino TyC Sports, que referenció erróneamente a Universidad de Chile en una entrevista al exDT "cruzado" Ariel Holan.

En el programa "La Noche", emitido el pasado miércoles, las pantallas led del estudio mostraron diversas postales de la carrera de Holan, incluyendo un fotomontaje de su rostro con el escudo de la U de fondo, cuando en realidad dirigió a la UC dos veces (2020-21 y 2022-23) y ganó un Campeonato Nacional.

La imagen modificada fue captada por la agencia Aton el 21 de julio de 2023, en la conferencia de prensa donde Holan cerró su segundo periodo en Católica. El fallo recién salió de pantalla cuando el foco de la conversación pasó a Independiente y la foto fueron reemplazada junto a otra en Cerro Porteñoz.

Fotografía original: Javier Salvo (Aton/Photosport)

Esta no es la primera vez que en el mencionado canal trasandino confunden a la U y la UC: En marzo, tras el sorteo de la Copa Libertadores 2023, un comentarista creyó que Boca Juniors (emparejado con Católica) jugaría sin público por el castigo internacional sobre los azules.