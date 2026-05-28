Clemente Montes y clasificación en la Libertadores: Podemos hacer grandes cosas en esta Copa
El delantero nacional comentó la victoria ante Boca Juniors.
El delantero nacional comentó la victoria ante Boca Juniors.
El autor del único tanto del encuentro, Clemente Montes analizó la victoria 1-0 de Universidad Católica ante Boca Juniors en La Bombonera y la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.
"Muy contento por el gol y por haber ayudado al equipo a clasificar, que era lo que queríamos. Estamos ilusionados y sabemos que podemos hacer grandes cosas en esta Copa", comentó Montes.
También habló sobre el gol que anotó: "Fue un golazo la verdad. Cuando agarra la curva y toca el palo y va para adentro, me volví loco, no lo podía creer. Aparte que se silenció toda la Bombonera y, bueno, un gol muy especial yo creo porque uno lo viene buscando y más encima de visita acá en Boca".
Por último, Clemente Montes habló sobre cómo contrarestraron a su rival: "Sabíamos que ellos eran fuertes por la banda izquierda con Blanco, con Ceballos que se iba a cargar. Y bueno, nosotros planteamos un partido así, ser bien dinámico, marcando a Paredes, que los centrales avanzaran y jugarles de contra como lo hemos hecho. Y bueno, salió a la perfección".