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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Clemente Montes y clasificación en la Libertadores: Podemos hacer grandes cosas en esta Copa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero nacional comentó la victoria ante Boca Juniors.

Clemente Montes y clasificación en la Libertadores: Podemos hacer grandes cosas en esta Copa
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El autor del único tanto del encuentro, Clemente Montes analizó la victoria 1-0 de Universidad Católica ante Boca Juniors en La Bombonera y la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

"Muy contento por el gol y por haber ayudado al equipo a clasificar, que era lo que queríamos. Estamos ilusionados y sabemos que podemos hacer grandes cosas en esta Copa", comentó Montes.

También habló sobre el gol que anotó: "Fue un golazo la verdad. Cuando agarra la curva y toca el palo y va para adentro, me volví loco, no lo podía creer. Aparte que se silenció toda la Bombonera y, bueno, un gol muy especial yo creo porque uno lo viene buscando y más encima de visita acá en Boca".

Por último, Clemente Montes habló sobre cómo contrarestraron a su rival: "Sabíamos que ellos eran fuertes por la banda izquierda con Blanco, con Ceballos que se iba a cargar. Y bueno, nosotros planteamos un partido así, ser bien dinámico, marcando a Paredes, que los centrales avanzaran y jugarles de contra como lo hemos hecho. Y bueno, salió a la perfección".

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