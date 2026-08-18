Clemente Montes y su pesar tras la eliminación ante Estudiantes: Me dolió mucho esta derrota

Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, compartió su pesar tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes, remarcando la necesidad de enfocarse en la Liga de Primera para estar de nuevo en esta instancia.

"Estoy muy dolido la verdad. Para mí era muy importante el pasar. Hicimos una buena copa, nadie confiaba, pero nosotros si. Y bueno, tuvimos mala suerte y muchas bajas, personas que eran titulares, no pudimos terminar la copa como queríamos", sostuvo muy afligido.

Posterior a esto, Montes expuso en esa misma línea: "Me está doliendo mucho esta derrota, pero bueno hay que enfocarnos ahora en el Campeonato Nacional para estar el próximo año de nuevo acá".

"Demostramos que estamos para competir y quedamos con ese sabor a que queríamos más", remató.