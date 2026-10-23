Con bronca, Garnero aún mastica eliminación de Copa Chile ante nuevo cruce con La Calera

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, anticipó el nuevo enfrentamiento ante Unión La Calera por la Liga de Primera y reconoció que todavía siente frustración por la eliminación de Copa Chile a manos del mismo rival, que dejó al cuadro "cruzado" fuera del certamen mediante lanzamientos penales.

Consultado por las conclusiones que sacó de aquella llave, el técnico argentino fue categórico: "Aprendizaje... no creo que después de una derrota como esa me deje algún aprendizaje. Me deja mucha bronca porque tuvimos posibilidades como para poder ganarlo el partido en cancha, tuvimos varias situaciones claras de gol y no las pudimos concretar", expresó.

"Y después fuimos a los penales y los penales hay que también saber patearlos, tener la personalidad de hacerlo y a veces te toca y a veces no, pero aprendizaje no, la verdad que no me dejó mucho", agregó sobre la eliminación frente al elenco cementero en los octavos de final.

Respecto del nuevo compromiso, Garnero aseguró que los enfrentamientos anteriores permiten conocer las características del adversario, aunque advirtió que cada partido tiene sus propias dificultades.

"Nosotros confiamos plenamente en que tenemos un plantel y una manera que, si vamos con seguridad y con confianza, podemos obtener los tres puntos, de eso no tengo ninguna duda", sostuvo.

"Sabiendo que vamos a jugar con un rival duro, difícil, que no le está yendo muy bien en el torneo, pero es un rival que compite, que te exige y a veces al acertarte te hace el partido complicado", complementó.

En cuanto al estado del plantel, el entrenador valoró la recuperación de varios futbolistas que permanecieron al margen por lesiones y explicó que ahora debe evaluar sus condiciones físicas y futbolísticas antes de definir la convocatoria.

"Hoy, por ejemplo, hicimos fútbol después de no sé cuánto tiempo y quedaron afuera algunos futbolistas de nombre, de recorrido, que no nos pasaba porque no teníamos la cantidad, así que por ese lado estamos mucho más tranquilos y contentos de poder contar con casi todo el plantel", manifestó.

Sobre Eugenio Mena, quien regresó a los entrenamientos después de una cirugía, señaló que "cien por ciento es un número muy alto para un deportista que hace dos meses que no juega y viene de una cirugía". Sin embargo, destacó que "Eugenio es uno de los que mejor está" y que su desempeño en la práctica lo dejó conforme.

También se refirió a Clemente Montes, quien recuperó su participación en los entrenamientos, aunque todavía necesita ritmo de competencia debido a sus prolongadas ausencias.

"¿Cómo agarra ritmo un jugador? Jugando, así que vamos tratando de poner a punto a todos de la mejor manera y el que esté mejor va a iniciar", explicó, mientras que sobre Agustín Farías indicó que puede competir, aunque terminó la práctica con una molestia que será evaluada.

El clásico con la U y las críticas al calendario

Garnero también abordó la cercanía del clásico frente a Universidad de Chile y expresó su disconformidad por el calendario, considerando que Universidad Católica pasó un extenso período sin disputar encuentros del Campeonato Nacional.

"Si no juegas 25 días y después en una semana juegas tres, me parece mucho también", cuestionó el entrenador, quien recordó la buena racha que llevaba su equipo antes de la interrupción del torneo.

"Nosotros venimos en el campeonato de ganar cuatro partidos seguidos. En cualquier liga del mundo si ganas cuatro partidos seguidos estás y nosotros hace 40 días que dejamos de jugar el campeonato", comentó.

Finalmente, el técnico manifestó su deseo de que se resuelva pronto la programación del partido pendiente frente a Audax Italiano y aseguró que su equipo afrontará la exigencia de los próximos compromisos.

"Si jugamos domingo, miércoles, domingo, jugaremos domingo, miércoles, domingo. Vamos a hacer todo lo posible por obtener los nueve puntos, que es lo que necesitamos", cerró.