Gago se ofuscó por preguntas sobre Azul Azul: "¿De fútbol no vamos a hablar?"

El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, habló rumbo a su duelo ante Everton e hizo frente con dureza a las consultas respecto al devenir de Azul Azul y la remoción de su directiva, apuntando su foco al fútbol.

"Tuve la conversación con la gente que tuve que tenerla. Hablo generalmente, todos los días, con Manuel (Mayo). A partir de eso trabajamos y seguimos trabajando de la misma manera", dijo en conferencia de prensa.

"No me corresponde hablar de cosas que no sé. Lo único que sí sé, y trato, es enfocarme en lo deportivo", sumó.

Luego, Gago fue directo ante una consulta sobre la concentración del plantel frente a la situación dirigencial: "Estás buscando la respuesta para los dos lados. Si digo que estamos enfocados solamente en lo deportivo, me vas a decir que los jugadores tienen que tener un poco más de participación. Lo estás llevando para un lado donde siempre el jugador va a quedar en una posición incómoda".

"Lo llevo desde otro lado. El futbolista necesita y quiere jugar a la pelota. Es lo más lindo que tiene, lo que más disfruta. Se levanta todas las mañanas, de chiquito, a jugar a la pelota. Eso es lo deportivo", señaló.

"Después, hay cosas externas a lo que depende del futbolista en sí y del entrenador. Sí, obviamente se puede entender, se puede saber... hay un montón de cosas que pasan diariamente, (pero) seguimos trabajando de la misma manera", expuso.

En la siguiente consulta se nombró a Michael Clark, a lo que Gago interrumpió diciendo "¿De fútbol no vamos a hablar?". Apenas completada la pregunta del periodista, el DT negó con un tajante "no" evaluar su continuidad según la presidencia de la SA.

"Nosotros tenemos que trabajar en el partido que viene. Tenemos que trabajar en el objetivo que tenemos y a partir de eso, yo tengo un año más de contrato. ¿De fútbol una (pregunta)?", disparó el técnico.

Por otro lado, indicó: "A mí lo que me respecta es lo deportivo, y en lo deportivo creo que veníamos de un muy buen partido. Nos tocó que no lo pudimos jugar, lamentablemente nos toca esto. El ritmo, siempre es bueno que el futbolista lo tenga. Volvimos a entrenar y estamos pensando en el partido del lunes"

Respecto al duelo con Everton, apuntó que "hay que adaptarse y el partido de esta fecha lo íbamos a jugar, independiente del que se suspendió. La planificación era parecida. Sí, la carga de un partido entre semana no la tuvimos. Ahora tenemos que enfocarnos en llegar en las mejores condiciones".