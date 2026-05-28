Daniel Garnero: "Cuando tienes al grupo convencido, se pueden obtener resultados"

Daniel Garnero, director técnico de Universidad Católica, valoró la gran clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores como ganadores del Grupo D tras vencer a Boca Juniors en La Bombonera, destacando principalmente la mentalidad grupal para materializar el objetivo.

"La verdad que estamos muy contentos. En la charla hablé un poco respecto de esta Copa Libertadores, no solo de este partido. Y nosotros estamos muy ilusionados", inició en conferencia de prensa.

"Hay un plantel con un compromiso muy grande y con muy buenos rendimientos, eso hace que se obtengan los resultados que buscas. Ahora, los mata-mata son difíciles, pero nos tocó un grupo que nos entrenó muy bien con rivales tan difíciles para hacer una buena fase de eliminación", sumó.

Sobre el balance de la histórica noche, Garnero señaló: "Me quedo con la clasificación. Ganar de visitante en una cancha difícil, quedar puntero en el grupo. Era el objetivo que nos planteamos y lograrlo es muy importante".

"Después, obviamente tenemos que analizar. Podíamos haberlo hecho mejor, tenemos que seguir corrigiendo cosas, pero el equipo está muy comprometido y con un grupo de muy buenos futbolistas. Con un buen compromiso, se pueden lograr cosas", añadió.

El técnico cruzado recordó que "el arranque de la copa, ya con el sorteo, no era el más agradable. Jugar con Boca de local y perder el primer partido nos afectó mucho anímicamente, pero éramos conscientes de que dependíamos de nosotros, de una reacción".

Sin embargo, reafirmó que "cuando tienes al grupo convencido, se pueden obtener resultados. Eso es lo que nos fue pasando: fuimos tomando seguridad, perdimos quizás algunos puntos en el campeonato local por responsabilidad nuestra y tenemos que seguir mejorando, pero estamos muy satisfechos por lo hecho en Copa Libertadores".

"No es mi objetivo (posicionar al fútbol chileno), pero son cosas que pasan. Mi objetivo es que Católica tenga un buen funcionamiento y que con eso obtengamos los resultados que buscamos. Esta clasificación nos da un envión anímico muy grande", complementó ante los micrófonos.

Ahora, a Universidad Católica solo le resta esperar para conocer a su rival en la ronda de los 16 mejores a través del sorteo, que se realizará este viernes 29 de mayo a las 11:00 horas de Chile (15:00 GMT).