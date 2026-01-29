El Club Deportivo Universidad Católica se querelló por incendio que afectó a sus terrenos en San Carlos de Apoquindo

El Club Deportivo Universidad Católica interpuso una querella criminal ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra los responsables de los incendios que afectaron sus terrenos, 800 hectáreas, en San Carlos de Apoquindo.

Según detalló La Tercera, la entidad, representada por el abogado Oscar Spoerer, presentó la demanda ante la justicia, con un documento que detalla las pérdidas por el siniestro, ocurrido a fines de diciembre de 2025.

"El incendio se propagó con rapidez, afectando una superficie superior a 800 hectáreas al interior del predio de propiedad del Club, lo que implicó la restricción de accesos, el despliegue de recursos de emergencia y la adopción de medidas para resguardar la integridad de personas, instalaciones y bienes, incluyendo evacuaciones preventivas y control de tránsito en sectores sensibles", señala el antecedente presentado al juzgado.

"La ocurrencia del incendio generó perjuicios económicos relevantes y previsibles, derivados de la pérdida de recursos naturales cuya recuperación es inexistente o de muy largo plazo; de los altos costos asociados a las labores de contención, combate, enfriamiento y vigilancia del fuego; de la obligación de implementar medidas de restauración ambiental, reforestación y recuperación de suelos degradados; de la limitación efectiva al uso y disfrute del territorio por parte de la Fundación y de la comunidad; y de la disminución sustancial del valor ambiental, ecológico y funcional de las zonas siniestradas", agrega el documento.

Finalmente, el CDUC recalcó que "en su calidad de propietario, el Club tiene la obligación y el interés jurídico directo en proteger la integridad del inmueble, su cobertura vegetal, la infraestructura existente y proyectada, así como la seguridad de las personas que transitan por el sector incluidos deportistas, senderistas, visitantes y vecinos, razón por la cual detenta legitimación activa como víctima directa de los delitos investigados".