El "palo" de Giani tras derrota ante la U: Jugamos copa internacional, otros tienen que esperar

Justo Giani, delantero de Universidad Católica, habló luego de la caída en el clásico con Universidad de Chile, con llamativas palabras sobre los próximos desafíos y la diferencia respecto a otros elencos sin acción a nivel continental este año.

"Hay que tratar de ser más constantes, obviamente. Nosotros trabajamos para ganar siempre. No quiero decir nada en caliente y con las revoluciones altas, pero por lo menos sentí que el primer tiempo no fue bueno y en el segundo sí se hicieron las cosas bien", señaló en zona mixta

El delantero puso el foco en la Libertadores, pues "hay que pensar en Barcelona, es un rival duro. En la Copa si sacamos un buen resultado nos posicionamos bien, entonces es muy importante".

Posteriormente, vino una dura indirecta: "Tenemos la suerte de jugar copa internacional. Hay otros equipos que se tienen que esperar al otro fin de semana (para jugar); nosotros no, nosotros tenemos entre semana un viaje, una revancha rápida, que es lo que el grupo quiere".

Finalmente, Giani remarcó que la UC debe "quedarse con el segundo tiempo, que creo que fue bueno. Hubo muchas situaciones, yo tuve dos, el 'Toro' (Zampedri) tuvo situaciones; entonces agarrarse de eso y corregir los errores".

Universidad Católica tendrá que visitar a Barcelona SC de Ecuador el miércoles 29 de abril a las 20:00 horas de Chile (00:00 GMT), por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.