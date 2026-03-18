El retorno de Mauricio Isla no genera consenso en Universidad Católica

Mauricio Isla sigue en la órbita de Universidad Católica ante el cupo que abrió la grave lesión de Tomás Asta-Buruaga, pero la contratación genera ciertos reparos en sectores del cuadro precordillerano

Como informamos en Cooperativa Deportes, el "Huaso" pasó a ser la primera opción ante las complicaciones en sus sondeos para repatriar a Guillermo Soto desde Tigre de Argentina.

Sin embargo, la evaluación de Isla en la interna "cruzada" no existe consenso sobre un retorno del bicampeón con La Roja.

La mirada del cuerpo técnico es positiva, mientras que en la dirigencia aún recuerdan ciertas actitudes del jugador que causaron molestia durante su fugaz paso entre 2022 y 2023; que incluyeron varios viajes express al extranjero y una discreta salida del equipo.

Aunque de momento todo indica que la UC mantendrá su plantel tal como está, aún le queda poco más de una semana de plazo para decidir sobre un posible reemplazo para su banda derecha.