Auditoría interna de Codelco: Informe preliminar detectó que se "infló" producción de diciembre

Un informe preliminar de la auditoria interna realizada por Codelco detectó irregularidades que habrían contribuido a inflar la producción de diciembre de 2025.

Según consignó Diario Financiero, la estatal habría sobreestimado sus cifras de producción del cierre del año pasado mediante maniobras contables y operativas que hoy tienen a varios altos ejecutivos en la mira.

La alerta se encendió originalmente en el sector minero al observar un salto "atípico" en los registros de diciembre de 2025, mes donde la cuprífera reportó la histórica cifra de 172.300 toneladas métricas.

El dato llamó la atención de analistas debido a que el promedio mensual del año apenas superaba las 105 mil toneladas, y fue seguido por un desplome del 47% en enero de 2026.

Pese a que en su momento el presidente del directorio, Máximo Pacheco, desestimó las críticas calificándolas como un "comentario infundado y que no corresponde a la realidad", la revisión solicitada por el Comité de Auditoría -liderado por Tamara Agnic- arrojó conclusiones preliminares de preocupación: se habrían sumado cerca de 20 mil toneladas que no cumplían con los requisitos para ser contabilizadas.

Maniobras al margen de la norma

El informe apunta directamente a una gestión irregular en la División Chuquicamata (DCH). De acuerdo con el texto de la auditoría citado por Diario Financiero, el gerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez, habría gestionado una iniciativa para incorporar productos como terminados sin contar con las validaciones de las gerencias de Contabilidad y de Servicios Comerciales.

El reporte señaló que el funcionario "excedió sus facultades autorizando la inclusión de 20.000 tmf (toneladas métricas finas), sin realizar las coordinaciones necesarias para asegurar el procesamiento del material en la División Radomiro Tomic".

Además, se le cuestiona por utilizar una normativa interna (IFC N° 108) que no estaba destinada para ese fin, afectando potencialmente la imagen pública de la corporación.

Más allá del prestigio institucional, la irregularidad tiene un efecto práctico en las finanzas: el cumplimiento de metas. Según fuentes consultadas por el diario, la sobreestimación de producción no afecta los resultados financieros de la cuprífera, sin embargo, tiene un efecto directo en las metas de producción y, por consiguiente, en los bonos que se entregan a ejecutivos y trabajadores.

Los bonos por desempeño en la estatal crecieron un 77% en 2025 respecto al año anterior. El monto total desembolsado ascendió a 3.741.000 dólares, frente a los 2.105.000 dólares pagados en 2024.

Actualmente, los ejecutivos involucrados (entre ellos Márquez y el gerente de Chuquicamata, René Galleguillos) están en periodo de descargos antes de que se emita el informe final, el cual será entregado al presidente ejecutivo para determinar las acciones legales o administrativas correspondientes.