Eugenio Mena fue sometido con éxito a operación en su rodilla derecha

Cruzados informó que el defensa Eugenio Mena fue sometido con éxito a una operación en su rodilla derecha, realizada este miércoles en la Clínica UC Christus en San Carlos de Apoquindo.

Mena se realizó una meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha y el procedimiento lo hizo el traumatólogo del plantel, el doctor Julio Espinosa.

Mena comenzará una fase de recuperación y los plazos para su regreso a las canchas serán informados por el club.

La UC, que marcha en el segundo lugar de la Liga con 39 puntos, a 14 del líder Colo Colo, tendrá acción el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) ante Palestino, en el Estadio Municipal de La Cisterna.