Fernando Zampedri: "Defiendo a Católica con uñas y dientes desde el primer día que llegué"

El delantero de Universidad Católica Fernando Zampedri, tras varios días del pase a octavos de final de la Copa Libertadores, dejando eliminado a Boca Juniors en La Bombonera, hizo una potente declaración de amor al cuadro "Cruzado".

"Defiendo a este club con uñas y dientes desde el primer día que llegué. Le agradezco a Católica por haberme dejado llegar, un maravilloso club. Siempre voy a defender a Católica en la cancha que sea y contra quien sea", afirmó el "Toro" en conversación con Radio La Red, de Argentina.

Sobre la posibilidad de colgar las botas en el conjunto estudiantil, el atacante de 38 años sostuvo que "encontré un lugar acá, un cariño gigante de la gente de Católica, es un amor increíble. Estoy hace siete años acá. No pensaba construir esto en mi carrera, lo estoy disfrutando un montón".

Cabe recordar que en la ronda de los 16 mejores, Universidad Católica se verá las caras con Estudiantes de La Plata, llave que se llevará a cabo recién en agosto.