Fernando Zampedri: Nos vamos con un triunfo que permite seguir creciendo

El futbolista argentino Fernando Zampedri, delantero de Universidad Católica, anotó dos goles este domingo en el triunfo por 2-1 sobre Ñublense en Chillán. El capitán del elenco visitante fue la figura del encuentro válido por la quinta fecha de la Liga de Primera, consiguiendo así la primera victoria fuera de casa para su equipo en la presente temporada.

El atacante analizó el complejo desarrollo del partido en la Región de Ñuble, marcado por la fricción y las condiciones del césped. "Fue un primer tiempo muy raro, muy discutido, peleado y parado. La cancha no ayudó mucho, hay tres tipos de pasto, estaba alto y muy raro. Pero nos fuimos con el triunfo que vinimos a buscar y eso nos permite seguir creciendo", aseguró el goleador de Universidad Católica.

Fernando Zampedri encendió las alarmas en la banca "cruzada" al señalar que "iba a patear igual, pero sentí el impacto. Por suerte pude convertir para asegurar el resultado en un estadio difícil como el de Chillán", confirmó el referente estudiantil en relación a una dolencia antes de ejecutar el penal.

Con este resultado, Universidad Católica escaló posiciones en la tabla y quedó en el segundo lugar.