Universidad Católica continúa afinando detalles para el duelo de este fin de semana ante Colo Colo, compromiso en el que la principal novedad en la zona media es el retorno de Fernando Zuqui, quien se perfila como titular en la formación que prepara el técnico Daniel Garnero.

De acuerdo a Cooperativa Deportes, el mediocampista volverá la once inicial luego de haber perdido su puesto hace un par de fechas producto de la expulsión sufrida ante Audax Italiano.

En la zona media, Zuqui compartirá labores en la zona junto a Johan Valencia y Cristián Cuevas, cubriendo además la zona ante la baja de Jimmy Martínez, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

En la línea defensiva, Daniel Garnero ha debido lidiar con algunas dudas por situaciones físicas, aunque todas tendrían solución positiva para el fin de semana. Tomás Asta-Buruaga y Juan Ignacio Díaz trabajaron de manera diferenciada debido a cargas físicas, pero se espera que ambos estén en condiciones de decir presente frente al "Cacique".

El mayor dolor de cabeza para Garnero pasa por los costados, por lo que Agustín Farías seguirá como defensor central y Asta-Buruaga será lateral, completando el bloque posterior junto a Eugenio Mena por la banda zurda.

En ofensiva, en tanto, se mantendría la fórmula de Clemente Montes, Fernando Zampedri y Juan Francisco Rossel.