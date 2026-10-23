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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Francisco Pérez Lázaro: Universidad Católica es uno de los grandes históricos de Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nuevo gerente deportivo de Cruzados llegó al país y estará una semana.

Asumirá de forma permanente tras la fecha FIFA de noviembre.

Francisco Pérez Lázaro: Universidad Católica es uno de los grandes históricos de Chile
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El español Francisco Pérez Lázaro, nuevo gerente deportivo de Universidad Católica, arribó este viernes al país para conocer las instalaciones de Cruzados y realizó breves declaraciones, destacando el rol de "grande histórico" del club en el fútbol nacional.

"Estoy ilusionado, con una gran responsabilidad y mucha ilusión", declaró Pérez Lázaro de forma escueta a TNT Sports en el Aeropuerto de Santiago.

El hispano afirmó que su viaje a Chile fue para reunirse con Matías Claro, presidente de Cruzados, aunque evitó dar detalles sobre sus motivos para firmar con el club.

Sin embargo, precisó que la UC "es un club inmenso, enorme, uno de los grandes históricos de Chile".

Finalmente, afirmó que "estaré unos días, y de manera permanente cuando termine la fecha FIFA".

Pérez Lázaro estara solo una semana en Chile y regresará a Europa, en donde trabaja para la Federación de Serbia; y volverá de forma definitiva después de la fecha FIFA de noviembre, para tomar las riendas de la gerencia deportiva de Cruzados.

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