Garnero: "Hoy a la U se la ve convencida, decidida, con una idea clara"

Universidad Católica llega al clásico estudiantil en un momento futbolístico complejo, a diferencia de Universidad de Chile, que atraviesa un presente más positivo. En la antesala del encuentro de este domingo, el técnico cruzado, Daniel Garnero, realizó una autocrítica sobre el rendimiento de su equipo y reconoció que no atraviesan su mejor momento, aunque confía en que el enfrentamiento ante los azules pueda marcar un punto de inflexión en la recta final de la temporada, donde también está en juego el cupo de Chile 2 de la Liga de Primera.

Garnero atribuyó parte del bajón al desgaste acumulado durante la temporada, marcada por la disputa de la Copa Libertadores, el Campeonato Nacional y otros torneos, sin que el plantel tuviera un periodo de descanso ni una pretemporada adecuada.

Recordó que, después del partido ante Boca Juniors, Universidad Católica consiguió nueve victorias consecutivas, pero posteriormente las lesiones y suspensiones comenzaron a afectar al equipo, llegando a tener hasta 15 jugadores ausentes en un encuentro. "Empezó de lo individual y ya se hizo colectivo ese bajón anímico y futbolístico", explicó en TNT Sports.

Respecto de la conformación del plantel y la posibilidad de incorporar refuerzos, el estratega reconoció las dificultades del mercado chileno y descartó que la solución pase por contratar futbolistas solamente por su trayectoria. "Traer un jugador que esté de vuelta, que tenga un nombre terrible y que no sabés si va a competir domingo, miércoles, domingo, no sirve", sostuvo.

Sobre el rival, Garnero destacó el buen momento de Universidad de Chile y su capacidad ofensiva. "Hoy a la U se la ve convencida, decidida, con una idea clara", comentó, aunque advirtió que los clásicos tienen una dinámica especial, independiente del presente de cada equipo. También apeló a la mejor versión de Católica, aquella que consiguió nueve triunfos consecutivos, y destacó la importancia de Fernando Zampedri, aunque pidió que el resto del plantel también contribuya en materia ofensiva.

Finalmente, el técnico asumió su responsabilidad por el momento del equipo y reconoció que no ha conseguido transmitir al plantel la confianza necesaria para recuperar su mejor rendimiento. "Lamentablemente no logré convencer al grupo que lo podíamos hacer mejor (...) y eso obviamente que es responsabilidad mía", señaló. En esa línea, advirtió que será fundamental corregir los errores defensivos y ofensivos para tener opciones de quedarse con el clásico.