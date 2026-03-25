Garnero lamentó la derrota de la UC ante Ñublense: "No tuvimos un gran partido"

El director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, analizó la caída por la cuenta mínima de su equipo ante Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga y admitió que la actuación en Chillán fue deficiente, más allá de la intención de proponer.

"El partido fue muy parejo, sabíamos que iba a ser peleado, trabado. El que se equivocaba la iba a pasar mal y a nosotros nos hacen un gol que realmente podríamos haber evitado. Ahí el juego cambió", dijo en conferencia de prensa.

"Nosotros por querer ir, apuramos, nos equivocamos, no tuvimos precisión. Antes del gol, en el primer tiempo, tampoco tuvimos un desequilibrio. Podíamos jugar mucho mano a mano y lamentablemente no tuvimos claridad como para poder sacar ventaja de ese tipo de situaciones", repasó.

"Lamentablemente no tuvimos un gran partido, no pudimos sacar esa ventaja y el rival cuando nos hace el gol, esa ansiedad o esa desesperación que podían tener jugando de local cambió totalmente. Es más, se interrumpió muchísimo el juego", añadió.

Sobre la resistencia chillaneja para aguantar el 1-0, Garnero indicó: "Con el resultado a favor siempre es mucho más sencillo defenderte cuando repliegas las líneas. Si no tienes mucha precisión es difícil entrar. El campo de juego no está de las mejores maneras, la pelota no corre a una velocidad para poder engañar al rival, entonces termina siendo bastante más complejo".

El DT "cruzado" remarcó que "se pone difícil en esos momentos cuando falta poco, estás cansado y el rival te reduce los espacios. Pero teníamos que insistir, jugar. Esa era la idea, lo que pasa es que al no tener esa precisión y tener ese apuro, lamentablemente no salió como queríamos".