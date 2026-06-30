Garnero quedó descontento pese al triunfo ante Everton: Podríamos haber hecho más goles

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, nuevamente quedó descontento con el rendimiento de sus dirigidos en la Copa Chile, pese al triunfo por 2-1 ante Everton en el Claro Arena.

"Te quedas con la parte negativa, nosotros podríamos haber hecho más goles en el primer tiempo y en el segundo tuvimos situaciones claras que no convertimos. Pero creo que se dividió mucho, sobre todo en el primer tiempo", declaró en la rueda de prensa.

En la misma línea, agregó que "no estuvimos muy efectivos, desperdiciamos alguno que otro mano a mano. Nos pusimos a ganar y en una pérdida ellos terminan haciendo un golazo, un gesto técnico espectacular. Y termina como nivelando un partido que estaba muy dominado por nosotros".

"Después el penal no lo pudimos convertir y también eso anímicamente nos fue afectando. Cosa que no nos pasaba de entrada, al contrario, controlamos y dominamos esas situaciones", añadió.

Finalmente, indicó que "tuvimos situaciones claras que volvimos a desperdiciar, pero en línea general merecimos ganar el partido".