Garnero reafirmó el objetivo en la UC: Clasificar a la Libertadores y jugar mejor

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, reafirmó que el objetivo del cuadro "cruzado" para el cierre de la temporada es clasificar directamente a la Copa Libertadores, pero aseguró que no se conforma únicamente con conseguir resultados y espera una mejoría en el funcionamiento del equipo.

"El objetivo es ese -clasificar a la Libertadores-, claro, pero queremos jugar mejor. Obtuvimos los resultados en el campeonato local, pero hago hincapié en que nos está faltando algo y tenemos que hacernos cargo de esa situación y mejorarla, porque podemos", sostuvo el entrenador.

En esa línea, Garnero afirmó que Universidad Católica tiene las herramientas para elevar su rendimiento y manifestó su intención de observar un equipo con mayor control de los partidos.

"Tenemos con qué hacerlo. Ojalá el sábado veamos un equipo con más determinación, más eficacia, que controle y gane el partido. Esa es la idea", indicó.

El argentino profundizó en los aspectos que pretende mejorar y reconoció que a su equipo todavía le cuesta asumir el dominio de los encuentros pese a los resultados conseguidos.

"Nos enfocamos mucho en nosotros. Creo que podemos estar mejor, nos está costando manejar y controlar el juego. Estamos haciendo mucho hincapié en que el equipo pueda controlar el juego y, a través de ese control, dominar al rival y generar situaciones", explicó.

Garnero también aseguró que mantiene toda su atención en el tramo final del año y reiteró que su prioridad pasa por alcanzar el principal objetivo deportivo del club: "Llegar a fin de año con este objetivo tan importante y difícil que es clasificar directamente a Copa Libertadores".

El parte médico

Otro de los puntos abordados por Garnero fue la extensa lista de bajas que ha debido afrontar el plantel. El argentino recordó que ante Palestino llegaron a tener 15 jugadores no disponibles por distintos motivos, una situación que afectó especialmente las alternativas desde el banco.

De cara a los próximos encuentros, indicó que Clemente Montes y Diego Corral mostraron avances y hay opciones de que estén disponibles, aunque esperará su evolución antes de tomar una decisión definitiva.

En cuanto al resto de los lesionados, Garnero explicó que Jimmy Martínez está muy cerca de regresar y podría entrenar a la par de sus compañeros durante la próxima semana, mientras que a Branco Ampuero y Eugenio Mena todavía les quedaría aproximadamente una semana de recuperación.

También señaló que Juan Ignacio Díaz continúa avanzando y ya realizó trabajos de mayor intensidad, mientras que Diego Valencia se encuentra "bastante bien".