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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Garnero tras la eliminación de la Libertadores: "Me hubiese gustado tener el plantel completo"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Una mermada Universidad Católica sufrió una dura derrota ante Estudiantes en octavos de final.

Garnero tras la eliminación de la Libertadores:
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Posterior a la dura derrota por 0-3 ante Estudiantes de La Plata, que significó el adiós de Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Libertadores, el técnico Daniel Garnero lamentó no haber contado con todas sus piezas para enfrentar la llave.

"Me hubiese gustado tener el plantel completo. Con eso nos había ido muy bien en esta copa, pero lamentablemente por distintos factores no pudimos. Bueno, es el plantel que pudimos tener y estuvimos de la mejor manera. La verdad que estoy conforme con lo que hicieron los muchachos", sostuvo el DT en conferencia.

En esa misma línea, Garnero añadió: "La falta de jugadores no es algo menor. En La Plata nos costó mucho, nos superaron en intensidad. (...) En la primera que no retrocedemos bien, la jerarquía individual del rival se pone a ganar y ahí el partido cambió, porque ellos no tenían ningún tipo de apuro, tienen un plantel con muchísimos recursos técnicos".

"Intentamos meter la pelota dentro del área y ahí hay una diferencia muy grande. No tuvimos esa efectividad ni esa fortuna de que te quede algún rebote. El equipo fue, trató, lo apretó, generó alguna que otra situación y después nos hicieron el tercero", complementó.

Finalmente, el DT de la UC remató diciendo: "Hoy nos superaron, creo que en el primer tiempo por muy poco y después manejaron bien el resultado".

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