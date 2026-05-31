Garnero tras victoria ante Huachipato: Se nota mucho el compromiso y la actitud ganadora

El técnico argentino de Universidad Católica, Daniel Garnero analizó la victoria 3-0 ante Huachipato en Talcahuano por la fecha 14 de la Liga de Primera, donde aprovechó de elogiar al plantel.

"Estos dos partidos emocionalmente fueron muy intensos, con viajes de por medio, mucho cansancio y poco descanso. Se nota mucho el compromiso, la actitud y la mentalidad ganadora que tiene el plantel. Eso es lo que me deja tranquilo. Obviamente, los resultados también me dejan tranquilo", profundizó en conferencia de prensa.

También fue consultado sobre la posibilidad de traer refuerzos: "Cuando armamos el plantel a principio de año sabíamos de la exigencia de la competencia. Terminó mayo; era un mes complicado y lo hicimos bien", añadió.

"El plantel está bien. A los entrenadores siempre que se puede reforzar el plantel, esa es la palabra real. Si podemos traer a alguien que venga y refuerce el plantel, lo vamos a intentar y lo vamos a hacer", complementó.

Por último se refirió a la juventud y experiencia que tiene el equipo: "Lo de Pancho y Seba Arancibia: estamos muy contentos y conformes con el plantel. Con lo equilibrado del mismo: hay mucha juventud, hay jugadores en su mejor momento y de mucha experiencia. Tener el plantel así equilibrado es muy bueno desde lo emocional", cerró.