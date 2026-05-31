Diputados PDG y libertarios piden medidas al Gobierno para frenar alza en el precio del pan

La diputada Tamara Ramírez (PDG) y su par Erich Grohs (PNL) pidieron medidas al Gobierno para frenar el inminente alza en el precio del pan producto de la crisis que afecta al sector de la agricultura, según advierten expertos.

Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, explicó que "el aumento proyectado en el precio del pan, que incluso podría llegar a los 3.500 pesos el kilo, es algo bastante preocupante y de mayor impacto para los chilenos, porque el pan claramente es un insumo básico que está en la canasta de todas las familias".

El experto económico explicó que existen "varios factores que están influenciando en este escenario: El 60% del trigo que se consume en Chile viene importado. Las importaciones tienen un aumento importante en el costo debido a los efectos del tipo de cambio y del tipo de importaciones con respecto al costo de insumos, entre ellos, sin duda alguna, el transporte".

"Cadenas de distribución logística, también derivado del conflicto geopolítico en el estrecho de Ormuz, donde más del 60% o 70% de los fertilizantes pasa por ahí, entre ellos la urea, la que hoy día está con bastante escasez, pero también el aumento del costo energético", alertó.

Ramírez: "Es una señal de alarma que no podemos ignorar"

Frente a esta situación, la diputada Tamara Ramírez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara, enfatizó que la "advertencia sobre un eventual aumento en el precio del pan es una señal de alarma que no podemos ignorar".

"El pan es el alimento fundamental de la mesa de las familias chilenas, y un alza desmedida golpearía directamente el bolsillo de la clase media, que ya se encuentra completamente asfixiada por el costo de la vida", agregó la parlamentaria.

En ese sentido, Ramírez afirmó que apoyará "las iniciativas que sean necesarias, siempre y cuando el Ejecutivo cumpla con soluciones concretas, proteja a nuestros agricultores y asegure que el precio de los alimentos esenciales no se vuelva inalcanzable para la ciudadanía".

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Por su parte, el diputado Erich Grohs indicó que "si el Gobierno no interviene con urgencia para frenar el impacto del alza en los combustibles y los costos de producción en el agro, el precio del pan y de los alimentos esenciales va a seguir escalando a niveles insostenibles para las familias".

"El Ejecutivo no puede seguir siendo un espectador pasivo, mientras los costos se trasladan al bolsillo de los chilenos. Se necesitan medidas económicas concretas y una coordinación real para proteger la cadena de producción de los alimentos antes de que la situación sea irreversible", puntualizó el legislador.