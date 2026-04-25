Garnero y derrota ante la U: "Tuvimos una actitud muy pasiva"

El técnico argentino de Universidad Católica, Daniel Garnero abordó la dura derrota 1-0 ante Universidad de Chile en el Clásico Universitario disputado en el Estadio Nacional, donde calificó que se perdió por errores propios: "Fue más nuestro que del rival".

El estratega "Cruzado" analizó el trámite del encuentro y el rendimiento de su equipo en la primera y segunda parte: "Tuvimos una actitud muy pasiva. Perdimos todos los duelos individuales. Cuando recuperábamos la pelota no éramos agresivos, en los duelos individuales perdimos y se hizo un partido chato. El rival con una pelota parada nos abre el juego pero no tuvimos reacción, no tuvimos nada".

"En el segundo tiempo el equipo compitió de otra manera, fuimos a buscar, generamos situaciones, no estuvimos efectivos, terminamos perdiendo el partido, pero eso es más lo que vinimos a buscar y lo que pensábamos que teníamos que hacer para ganar el partido", comentó.

También puso "paños fríos" al resultado de cara al próximo duelo del martes por la Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil: "No debería afectar más que estar enojado hasta mañana. Dar vuelta la página y pensar en lo que viene porque es así. Tenemos una semana donde competimos de visitante en las tres competiciones (más la Copa de la Liga), así que no tenemos tiempo de poder lamentarnos".

Garnero explicó la suplencia de Fernando Zuqui en este encuentro: "La verdad que un fenómeno, volvió muy bien, compitió muchísimo y no podemos arriesgarlo. Por eso la decisión: tenía que decidir por este partido o por el próximo y bueno, decidí que descanse este, pero igual terminó jugando 45 minutos".

Por último se refirió a la mentalidad del equipo en diferentes tipos de situaciones: "Veo que emocionalmente somos inestables. Al equipo en lo que va del torneo le tocó arrancar en desventaja muchos partidos y los revirtió. Entonces tenemos reacciones emocionales buenas pero no las podemos sostener. Hoy era un partido espectacular para emocionalmente estar diez puntos y el arranque nos costó un montón", cerró.