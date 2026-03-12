Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, habló con la prensa en la previa del duelo con Everton y se refirió al cruce que protagonizaron Clemente Montes y Matías Palavecino la semana pasada en la derrota ante O'Higgins, señalando que "son cosas del fútbol, pasó y va a seguir pasando. Hoy está la potestad de sancionar, en eso tenemos que ser mucho más inteligentes. Tuvo más trascendencia de lo que fue en realidad".

