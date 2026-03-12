Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.8°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Garnero y el cruce entre Montes y Palavecino: "Tenemos que ser más inteligentes"

Publicado: | Fuente: Cruzados
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, habló con la prensa en la previa del duelo con Everton y se refirió al cruce que protagonizaron Clemente Montes y Matías Palavecino la semana pasada en la derrota ante O'Higgins, señalando que "son cosas del fútbol, pasó y va a seguir pasando. Hoy está la potestad de sancionar, en eso tenemos que ser mucho más inteligentes. Tuvo más trascendencia de lo que fue en realidad".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados