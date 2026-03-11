Palavecino y el incidente con Montes: En la interna está todo bien, no hizo falta que se disculpara

Matías Palavecino, volante de Universidad Católica, habló sobre el incidente que tuvo con Clemente Montes en la caída con O'Higgins el pasado fin de semana y señaló que "está todo bien" en el plantel.

"El pequeño incidente que tuvimos en el campo de juego, la verdad que no me di cuenta, estaba tan concentrado en querer empatar el partido y patear el tiro libre, que no me di cuenta la reacción que tuvo Clemente. Se vio un poquito feo, pero no pasó nada. En la interna está todo bien, no hizo falta que tuviera que pedir disculpas. Los dos teníamos ganas de empatar el partido, así que no pasó nada", explicó Palavecino en la rueda de prensa este miércoles.

El volante también fue autocrítico con el rendimiento del equipo: "Yo creo que algo a corregir que tenemos es tratar de golpear primero. Siempre arrancamos en desventaja, es una condición que nos está complicando. Todos los partidos son diferentes y el otro día estuvimos un poco imprecisos. Ahora debemos hacernos fuertes de local ante Everton".

Finalmente, Palavecino reflexionó sobre su propio nivel y la pelea por la titularidad en el plantel cruzado: "Hoy estoy jugando en una posición nueva. Es algo que no venía haciendo el año pasado. Donde el equipo me necesite voy a brindar lo mejor. La pelea es muy sana y jugará el que mejor esté. Dependiendo de lo que quiera el entrenador, ahí estamos disponibles".

"Uno es muy autocrítico y tiene que dar mucho más, la gente lo espera también y uno eso lo sabe, así que con trabajo, con humildad, estoy convencido de que voy a encontrar mi mejor versión", sentenció.

El próximo partido de la UC, ante Everton, será el sábado 14 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Claro Arena, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.