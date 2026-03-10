Los técnicos que duraron menos de 20 partidos en los tres grandes en los últimos 25 años
Publicado:
Fotos Destacadas
Unión Española rindió un reconocimiento a Manuela Urroz, capitana de Las Diablas
Foto oficial y compañía familiar: Los últimos instantes de Boric en La Moneda como Presidente
La formación de O'Higgins para la visita a Tolima en la tercera fase de la Copa Libertadores
Fotos Recientes
Sillas, almohadas y hasta un colchón: Camioneta de mudanza de Kast arribó a La Moneda
El "ciudadano Boric" salió del Congreso con su hija en brazos y se fue manejando
Sin "Paqui" y con DT interino: La U se alista para duelo ante Coquimbo
Con la salida del técnico Francisco Meneghini de Universidad de Chile, repasamos en Cooperativa Deportes los entrenadores que duraron menos de 20 partidos oficiales en los tres equipos grandes del fútbol nacional en los últimos 25 años.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados