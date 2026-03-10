Síguenos:
Los técnicos que duraron menos de 20 partidos en los tres grandes en los últimos 25 años

Con la salida del técnico Francisco Meneghini de Universidad de Chile, repasamos en Cooperativa Deportes los entrenadores que duraron menos de 20 partidos oficiales en los tres equipos grandes del fútbol nacional en los últimos 25 años.

