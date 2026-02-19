Garnero y el partido ante Coquimbo Unido: Vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile

El argentino Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, anticipó el choque ante el campeón Coquimbo Unido en la cuarta fecha de la Liga de Primera y remarcó que el cuadro pirata es el "mejor equipo" del país.

"Llevo ocho meses acá. Lo vi perder una sola vez, empatar dos, una con nosotros, y el resto ganó. Vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile sin ninguna dud. Tenemos que estar muy bien para lograr el resultado, vamos a enfrentar al mejor equipo del momento", declaró el argentino en conferencia de prensa.

El estratego también valoró la posibilidad de enfrentar a los piratas en el Claro Arena: "La localía tiene sus cositas a favor, siempre y cuando estás bien. Si tienes precisión, podríamos sacar una pequeña ventaja, pero depende exclusivamente de los rendimientos individuales y colectivos".

En la misma línea, indicó que "estoy contento, conforme con el rendimiento del equipo. Estamos en búsqueda de esa efectividad que nos hace falta. Y sobre todo no correr de atrás los juegos, los partidos que no fueron así los ganamos bien y es lo que tenemos que buscar".

Garnero también habló sobre el mercado de pases, que cierra este jueves, y expresó su conformidad con el plantel que armó cruzados para afrontar la temporada 2026.

"Está completo y estoy conforme. Hace un tiempo hablamos con los dirigentes y estamos equilibrados en el plantel, mucho más de lo que estábamos el semestre pasado", sentenció.

El duelo entre la UC y Coquimbo está programado para el sábado 21 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Claro Arena y lo podrás seguir en nuestras plataformas.