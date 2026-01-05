Giani en su presentación oficial en la UC: Me entusiasma venir a ganar campeonatos

Universidad Católica presentó oficialmente este lunes al volante argentino Justo Giani como su nuevo refuerzo para la temporada 2026.

Giani estuvo presente en la sala de conferencias de prensa del recinto deportivo, donde se puso por primera vez la camiseta cruzada, posó junto al presidente Juan Tagle y al gerente deportivo José María "Tati" Buljubasich.

Además, Giani entregó sus primeras impresiones como nuevo jugador de la "Franja": "Estoy muy feliz, con muchas ganas de que arranque esta aventura y de estar acá. Como jugador, me entusiasma venir a ganar campeonatos y a pelear cosas importantes", dijo en conferencia de prensa.

El trasandino se refirió a sus aspiraciones en los "cruzados": "A nivel grupal, debemos salir a ganar todos los partidos y los campeonatos nacionales salir campeón, tenemos que tratar de hacer una buena fase de grupos en la Copa Libertadores", comentó.

Tambiéni estuvo presente en el césped del Claro Arena, donde realizó toques con la pelota, mostró sus primeras habilidades con la camiseta cruzada y fue fotografiado por los reporteros gráficos.