Histórico: La UC se convirtió en el primer equipo chileno en vencer a Boca en La Bombonera

Universidad Católica hizo historia este jueves con el triunfo por 0-1 sobre Boca Juniors en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, ya que se convirtió en el primer equipo chileno en ganar un partido oficial en La Bombonera.

El cuadro argentino mantuvo un invicto de local por 63 años ante clubes chilenos, con un registro de 14 triunfos y apenas cuatro empates.

Para la UC, sin embargo, no es la primera vez que celebra en el recinto xeneize. El 18 de agosto 1997, en el marco de un amistoso, venció por 3-2. En la Franja jugaron figuras como Ricardo Lunari, Miguel Ramírez, Mario Lepe, Jaime Pizarro, "Lucho" Pérez y Alberto "Beto" Acosta; y en Boca estaban Diego Maradona y Juan Román Riquelme como titulares.

Además, la UC fue el último equipo en haber rescatado un punto jugando ante Boca en La Bombonera, un empate 2-2 en la Copa Sudamericana de 2005.

Revisa el historial de Boca ante equipos chilenos en La Bombonera:

Copa Libertadores 1963

Boca Juniors 1-0 Universidad de Chile

Copa Libertadores 1991

Boca Juniors 1-0 Colo Colo

Supercopa 1997

Boca Juniors 2-2 Colo Colo

Copa Mercosur 1999

Boca Juniors 1-0 Universidad Católica

Copa Libertadores 2000

Boca Juniors 2-1 Universidad Católica

Copa Libertadores 2001

Boca Juniors 1-0 Cobreloa

Copa Mercosur 2001

Boca Juniors 3-2 Universidad Católica

Copa Libertadores 2002

Boca Juniors 0-0 Santiago Wanderers

Copa Libertadores 2003

Boca Juniors 2-2 Colo Colo

Boca Juniors 2-1 Cobreloa

Copa Libertadores 2004

Boca Juniors 2-0 Colo Colo

Copa Sudamericana 2005

Boca Juniors 2-2 Universidad Católica

Copa Libertadores 2008

Boca Juniors 4-3 Colo Colo

Copa Libertadores 2012

Boca Juniors 2-1 Unión Española

Boca Juniors 2-0 Universidad de Chile

Copa Libertadores 2015

Boca Juniors 2-0 Palestino

Copa Libertadores 2023

Boca Juniors 1-0 Colo Colo

Copa Libertadores 2026