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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Histórico: La UC se convirtió en el primer equipo chileno en vencer a Boca en La Bombonera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro cruzado terminó un invicto que tuvo el Xeneize por 63 años.

Histórico: La UC se convirtió en el primer equipo chileno en vencer a Boca en La Bombonera
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Universidad Católica hizo historia este jueves con el triunfo por 0-1 sobre Boca Juniors en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, ya que se convirtió en el primer equipo chileno en ganar un partido oficial en La Bombonera.

El cuadro argentino mantuvo un invicto de local por 63 años ante clubes chilenos, con un registro de 14 triunfos y apenas cuatro empates.

Para la UC, sin embargo, no es la primera vez que celebra en el recinto xeneize. El 18 de agosto 1997, en el marco de un amistoso, venció por 3-2. En la Franja jugaron figuras como Ricardo Lunari, Miguel Ramírez, Mario Lepe, Jaime Pizarro, "Lucho" Pérez y Alberto "Beto" Acosta; y en Boca estaban Diego Maradona y Juan Román Riquelme como titulares.

Además, la UC fue el último equipo en haber rescatado un punto jugando ante Boca en La Bombonera, un empate 2-2 en la Copa Sudamericana de 2005.

Revisa el historial de Boca ante equipos chilenos en La Bombonera:

Copa Libertadores 1963

  • Boca Juniors 1-0 Universidad de Chile

Copa Libertadores 1991

  • Boca Juniors 1-0 Colo Colo

Supercopa 1997

  • Boca Juniors 2-2 Colo Colo

Copa Mercosur 1999

  • Boca Juniors 1-0 Universidad Católica

Copa Libertadores 2000

  • Boca Juniors 2-1 Universidad Católica

Copa Libertadores 2001

  • Boca Juniors 1-0 Cobreloa

Copa Mercosur 2001

  • Boca Juniors 3-2 Universidad Católica

Copa Libertadores 2002

  • Boca Juniors 0-0 Santiago Wanderers

Copa Libertadores 2003

  • Boca Juniors 2-2 Colo Colo
  • Boca Juniors 2-1 Cobreloa

Copa Libertadores 2004

  • Boca Juniors 2-0 Colo Colo

Copa Sudamericana 2005

  • Boca Juniors 2-2 Universidad Católica

Copa Libertadores 2008

  • Boca Juniors 4-3 Colo Colo

Copa Libertadores 2012

  • Boca Juniors 2-1 Unión Española
  • Boca Juniors 2-0 Universidad de Chile

Copa Libertadores 2015

  • Boca Juniors 2-0 Palestino

Copa Libertadores 2023

  • Boca Juniors 1-0 Colo Colo

Copa Libertadores 2026

  • Boca Juniors 0-1 Universidad Católica

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