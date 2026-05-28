Histórico: La UC se convirtió en el primer equipo chileno en vencer a Boca en La Bombonera
El cuadro cruzado terminó un invicto que tuvo el Xeneize por 63 años.
El cuadro cruzado terminó un invicto que tuvo el Xeneize por 63 años.
Universidad Católica hizo historia este jueves con el triunfo por 0-1 sobre Boca Juniors en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, ya que se convirtió en el primer equipo chileno en ganar un partido oficial en La Bombonera.
El cuadro argentino mantuvo un invicto de local por 63 años ante clubes chilenos, con un registro de 14 triunfos y apenas cuatro empates.
Para la UC, sin embargo, no es la primera vez que celebra en el recinto xeneize. El 18 de agosto 1997, en el marco de un amistoso, venció por 3-2. En la Franja jugaron figuras como Ricardo Lunari, Miguel Ramírez, Mario Lepe, Jaime Pizarro, "Lucho" Pérez y Alberto "Beto" Acosta; y en Boca estaban Diego Maradona y Juan Román Riquelme como titulares.
Además, la UC fue el último equipo en haber rescatado un punto jugando ante Boca en La Bombonera, un empate 2-2 en la Copa Sudamericana de 2005.
Revisa el historial de Boca ante equipos chilenos en La Bombonera:
Copa Libertadores 1963
Copa Libertadores 1991
Supercopa 1997
Copa Mercosur 1999
Copa Libertadores 2000
Copa Libertadores 2001
Copa Mercosur 2001
Copa Libertadores 2002
Copa Libertadores 2003
Copa Libertadores 2004
Copa Sudamericana 2005
Copa Libertadores 2008
Copa Libertadores 2012
Copa Libertadores 2015
Copa Libertadores 2023
Copa Libertadores 2026