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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Jhojan Valencia tras eliminar a Boca: El equipo está para grandes cosas y lo hemos demostrado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante de la UC valoró el triunfazo en La Bombonera.

Jhojan Valencia tras eliminar a Boca: El equipo está para grandes cosas y lo hemos demostrado
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El colombiano Jhojan Valencia, volante de Universidad Católica, valoró el triunfazo sobre Boca Juniors, que eliminó al cuadro argentino de la Copa Libertadores y que selló la clasificación a octavos, señalando que el equipo está "para grandes cosas".

"Sabíamos que venir a La Bombonera a ganar no es fácil, creo que hicimos algo que nadie imaginaba al principio", declaró Valencia en la transmisión oficial.

En la misma línea, sostuvo que "el equipo está para grandes cosas y lo hemos demostrado. Ahora a descansar y pensar lo que viene".

Finalmente, recalcó que la gran cualidad del equipo: "El plantel que tenemos, nos preparamos para jugar, el jugador que entra lo hace de la misma forma o incluso mejor que el titular. Esa es la fortaleza que tenemos".

La UC conocerá a su rival en octavos de final de la Copa Libertadores este viernes, en el sorteo de Conmebol, a las 11:00 horas (15:00 GMT).

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