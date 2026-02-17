Juan Ignacio Díaz: La derrota nos dolió, pero al otro día ya estábamos levantando la cabeza

El futbolista argentino de Universidad CatólicaJuan Ignacio Díaz sinceró el estado anímico del plantel tras el último resultado en el torneo nacional. El zaguero reconoció que el grupo sintió el impacto de la caída reciente ante Cobresal, pero enfatizó que la reacción interna fue inmediata para preparar el partido ante Coquimbo Unido.

"Esta última derrota, si bien nos dolió, al otro día ya estábamos levantando la cabeza para encarar la semana. Sabíamos que ahora tenemos un rival duro que es Coquimbo Unido y tenemos muchas ganas de ganar en casa porque necesitamos confianza", aseguró el zaguero central formado en Argentina.

Respecto al irregular inicio de campaña, Díaz destacó la unidad del camarín para superar los momentos críticos. El defensor recalcó que el equipo tiene la personalidad necesaria para dejar atrás las dudas defensivas y transformarse en un cuadro difícil de batir, especialmente en el Claro Arena.

"Uno no quiere ser irregular, quiere siempre mantener una línea. Estamos en busca de eso, de ser un equipo duro tanto de local como de visitante. Creo que estamos a nada de ser un equipo muy sólido y el partido ante Coquimbo Unido es una oportunidad muy linda", señaló el futbolista de 27 años.

Finalmente, el pilar de la zaga de Universidad Católica valoró el trabajo diario bajo las órdenes del cuerpo técnico. "El equipo tiene agallas para salir adelante. Entrenamos muy duro y estamos todos muy unidos para conseguir tres puntos que son fundamentales para nosotros este fin de semana", concluyó Juan Ignacio Díaz.

El duelo de la UC y Coquimbo Unido, último campeón, se jugará el sábado a las 20:30 horas en el recinto de Las Condes.