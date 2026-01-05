Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.5°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Juan Tagle aclaró sus dichos sobre la ANFP: No era el lanzamiento de una candidatura

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Todo el foco está aquí en Universidad Católica", puntualizó el dirigente.

Juan Tagle aclaró sus dichos sobre la ANFP: No era el lanzamiento de una candidatura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Juan Tagle, presidente de Cruzados, salió al paso de los rumores que lo sitúan como uno de los posibles candidatos a suceder a Pablo Milad en el mando de la ANFP una vez que concluya su periodo este año en Universidad Católica.

"Como opción existe, pero también hay muchas otras posibilidades y otros directivos que podrían tener la misma oportunidad. No fue nada más que eso, no era ni el lanzamiento de una candidatura ni una manifestación de un deseo" aclaró respecto a sus dichos en El Mercurio.

Seguido a ello apuntó que esas palabras: "Luego se convierten y suele ocurrir que lo que queda son los titulares, pero lo señalé efectivamente como una opción que podría darse más adelante".

"Por ahora todo el foco está aquí en Universidad Católica y en mi trabajo profesional de abogado", apuntó el directivo esta jornada en medio de la presentación de Justo Giani en la tienda precordillerana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada