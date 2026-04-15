Justo Giani tras anotar frente a Cruzeiro en Libertadores: Es una victoria que nos hace bien

Justo Giani, delantero de Universidad Católica, repasó el gran triunfo ante Cruzeiro por la segunda fecha de la Copa Libertadores, valorando el cometido después de un debut deslucido por el Grupo D.

"Una alegría inmensa. Nos costó mucho. Es una victoria que nos hace bien y que veníamos buscando", comenzó analizando a la transmisión oficial el ariete que llegó a 8 goles en 12 encuentros con los "Cruzados".

Posteriormente, se refirió al ambiente emocional que había en el plantel al decir: "Sumar en la Copa Libertadores para nosotros es importante, porque con Boca Juniors (en el debut) no nos fuimos contentos (tras perder en el Claro Arena)".

Finalmente, precisó: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Es un rival duro acá de local, pero siendo inteligentes dejaron espacios atrás y con un buen gol lo sacamos adelante".