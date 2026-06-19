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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC alertó a sus hinchas por venta de paquetes de viajes para duelo ante Estudiantes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El servicio ofrecía "entradas incluidas", según el comunicado.

La UC alertó a sus hinchas por venta de paquetes de viajes para duelo ante Estudiantes
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Desde Universidad Católica emitieron un comunicado para advertir a sus hinchas sobre la oferta de paquetes de viajes con entradas incluidas para el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Cruzados aclaró que "estos no cuentan con la autorización ni respaldo de nuestra institución" para el compromiso que se disputará en territorio argentino el martes 11 de agosto.

Aclararon que la información oficial "será difundida oportunamente y en coordinación con agencias de turismo de reconocido prestigio y validadas por Cruzados".

"Hacemos un llamado a no confiar en agencias o personas naturales que actualmente están ofertando programas para este partido", complementó.

Respecto a la venta de tickets individuales, Universidad Católica comunicará las fechas y valores una vez que Estudiantes de La Plata entregue la información oficial como equipo anfitrión.

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