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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC analiza el retorno de Guillermo Soto ante la falta de laterales derechos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco cruzado ya se contactó el futbolista, quien está a préstamo en Tigre.

La UC analiza el retorno de Guillermo Soto ante la falta de laterales derechos
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La carencia de laterales derechos en Universidad Católica se transformó en un dolor de cabeza para el elenco "cruzado" y ante ello en la dirigencia trabajan para dar con un jugador que pueda cubrir esa plaza.

En la testera estudiantil apareció el nombre de Guillermo Soto, jugador que pertenece a la UC tras un breve paso en 2024 y que hoy por hoy está a préstamo en Tigre de Argentina.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, Soto está a préstamo con opción de compra, pero en los últimos dos partidos no ha visto acción y eso abre la puerta a un retorno el cual sería a cambio de un resarcimiento económico.

Soto ya fue contactado por la UC y se mostró abierto a volver, aunque está pendiente de unos temas personales en Argentina.

Recordar que el elenco de la Franja puede fichar ante la lesión de Tomás Asta-Buruaga.

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